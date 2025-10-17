Miguel Ángel Russo descansa donde fue feliz

Una semana después de su fallecimiento, el fútbol argentino rindió homenaje a Miguel Ángel Russo, uno de los entrenadores más queridos del país. En una ceremonia privada en La Bombonera, se esparcieron parte de sus cenizas en el césped del estadio de Boca Juniors, cumpliendo así con su deseo de descansar en el lugar donde alcanzó la gloria.

El acto se realizó en el estadio de Brandsen 805, con la presencia de familiares cercanos, entre ellos su pareja y su hijo Ignacio, quien dedicó un gol a su padre horas después de su muerte. La despedida fue sencilla y sin la presencia de prensa, reflejando el carácter reservado de Russo.

Según informó el periodista Leandro “Tato” Aguilera, la familia decidió dividir las cenizas: una parte fue destinada al Gigante de Arroyito, en reconocimiento a su etapa en Rosario Central, y otra se depositó en La Bombonera, emblemático por su éxito en Boca Juniors, donde ganó la Copa Libertadores en 2007, además de varios títulos nacionales.

Durante la jornada, el plantel de Boca Juniors se encontraba entrenando en el estadio, lo que permitió un emotivo encuentro con Leandro Paredes, mediocampista campeón del mundo. Paredes, quien no pudo asistir al velorio por compromisos con la Selección Argentina, se acercó al vestuario para saludar a la familia de Russo. "Tenía que venir a despedirme de él, era una persona muy especial", expresó conmovido.

El homenaje en La Bombonera será uno de varios. Con sus cenizas repartidas entre los clubes donde dejó una huella imborrable, Miguel Ángel Russo sigue siendo un símbolo de respeto, humildad y pasión en el fútbol argentino, un legado que perdurará en cada cancha que pisó.