Franco Colapinto no logró superar la SQ1

Este viernes comenzó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Tras las primeras sesiones de prácticas libres, los pilotos se prepararon para la clasificación de la carrera Sprint.

Franco Colapinto, piloto argentino, terminó en el 17° puesto y, por tanto, así comenzará la competencia del sábado. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, logró avanzar a la SQ2, finalizando por encima de Colapinto.

El desempeño de Colapinto en esta clasificación fue decepcionante; a pesar de haber realizado algunos ensayos previos, sólo pudo completar dos vueltas en la SQ1. Su mejor tiempo fue de 1:33.600, lo que lo dejó fuera de competencia tras enfrentar tráfico y presión durante su segunda vuelta.

La carrera Sprint, implementada en la temporada 2021, consiste en una competencia de 100 kilómetros, con una duración aproximada de 30 minutos. No se requieren paradas en boxes durante esta carrera, y las rondas de clasificación son más cortas: Q1 dura 12 minutos, Q2 10, y Q3 8.

En las prácticas libres, Colapinto mostró un rendimiento cauteloso y cerró en la última posición con un tiempo de 1:34.653, mejorando su desempeño en la clasificación, pero aún así quedando en el 16° puesto.