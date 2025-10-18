Viotti hizo proselitismo por las calles de Rafaela

Viotti hizo proselitismo por las calles de RafaelaRAFAELA R24N
Viotti recorrió las calles de Rafaela haciendo proselitismo por Provincias Unidas. Por las calles de Rafaela, seguimos caminando y charlando con los vecinos.Hoy todo el equipo de Unidos y el compromiso de siempre, acompañamos la candidatura de Gisela Scaglia como diputada nacional, porque Santa Fe necesita fuerza, diálogo y gestión, dijo el intendente de la ciudad.
