Argentina cayó en la final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 sufrió una derrota por 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial de la FIFA, marcando así su segunda pérdida en esta instancia a lo largo de la historia. A pesar de llegar invictos y de haber abierto siempre el marcador en sus partidos previos, el equipo argentino no logró adaptarse al juego.

Apenas cinco minutos después del inicio, el delantero marroquí Yassir Zabiri recibió un pase en profundidad. El arquero argentino, Santino Barbi, intentó achicar, pero el jugador marroquí lo eludió con un toque sutil. No se sancionó penal ni tarjeta roja tras la revisión del VAR. Sin embargo, dos minutos más tarde, Zabiri anotó un golazo de tiro libre, colocando a Argentina por detrás en el marcador por primera vez en el torneo.

Los Albicelestes reaccionaron rápidamente y generaron varias oportunidades de gol, pero no pudieron concretar hasta los 20 minutos, cuando Maher Carrizo no logró acertar tras un tiro libre. A media hora de juego, Zabiri volvió a marcar tras un centro desde la derecha, extendiendo la ventaja a 2-0.

En el minuto 33, Valentino Acuña fue reemplazado por Mateo Silvetti, y Argentina finalizó la primera parte con un par de ocasiones claras que no encontraron la red.

Para la segunda mitad, los cambios continuaron con Juan Villalba y Tomás Pérez saliendo por Tobías Andrada y Santiago Fernández. En el minuto 60, el VAR revisó una posible falta penal a favor de Argentina, pero no se otorgó ninguna sanción.

El juego se tornó más físico en los últimos minutos, con una serie de amonestaciones. La última modificación de Argentina llegó con Dylan Gorosito sustituyendo a Teo Rodríguez Pagano.

En las acciones finales, a pesar de la determinación del equipo, el juego se volvió caótico y carente de la fluidez necesaria, con un predominio de pelotazos que no lograron cambiar el resultado. La Selección Argentina se despide del torneo sin el trofeo, tras un desempeño que no logró hacer justicia a su recorrido previo.