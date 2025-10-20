Cuti Romero se lesionó y enciende las alarmas en Tottenham

Tottenham Hotspur sufrió una derrota 2-1 contra Aston Villa este domingo en Londres, un partido marcado por la actuación de jugadores argentinos. Emiliano "Dibu" Martínez fue titular en el arco del Villa, mientras que Emiliano Buendía ingresó desde el banco y anotó el segundo gol del equipo.

La derrota dejó a los Spurs fuera de la zona de competencias europeas y se suma a la preocupación por la lesión de su capitán, Cuti Romero. El defensor argentino regresó a Londres tras la fecha FIFA, pero no pudo participar en el encuentro debido a molestias musculares detectadas durante el calentamiento. Romero iba a formar pareja central con Micky van den Ven, pero su lugar fue ocupado por Kevin Danso, quien debutó en la zaga.

Aunque la lesión no parece ser grave, Tottenham y la Selección Argentina monitorearán de cerca la evolución de Romero. El equipo londinense se prepara para enfrentar al Mónaco en la Champions League esta semana, y su participación aún está en duda.

Romero ha enfrentado numerosas lesiones en temporadas pasadas, complicando su continuidad en el club. Sin embargo, comenzó esta campaña en óptimas condiciones físicas. La baja frente a Aston Villa fue su segunda ausencia en la temporada y la primera por problemas musculares, ya que no viajó a Noruega para el partido contra Bodo-Glimt en septiembre.

La rápida recuperación de Romero será crucial para Tottenham y la Albiceleste en los próximos compromisos internacionales y europeos.