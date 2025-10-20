La furiosa reacción de Pierre Gasly al sobrepaso de Colapinto

Este domingo, Franco Colapinto desobedeció las instrucciones del equipo Alpine y adelantó a su compañero Pierre Gasly durante las últimas vueltas del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, celebrado en Austin. Este movimiento provocó la ira de Gasly, quien finalizó en el último lugar de la carrera.

Ambos pilotos habían recibido la orden de conservar sus posiciones, pero Colapinto optó por acelerar y superar a Gasly. El piloto francés reaccionó rápidamente, enviando un mensaje por radio a su ingeniero, Josh Peckett, en el que exclamó: “¡Dijeron que mantuviéramos las posiciones!”.

Al concluir la competencia, Colapinto ocupó el puesto 17, mientras que Gasly terminó en el 19, tras ser superado por Gabriel Bortoleto de Sauber.

En una rueda de prensa posterior, Gasly se refirió al incidente con Colapinto, afirmando: “Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me preocupa más el rendimiento que estos desacuerdos. Revisaremos esto dentro del equipo”.

Además, señaló la falta de velocidad como un problema central: "Simplemente somos demasiado lentos. Hay cuestiones que debemos abordar internamente; no tiene sentido expresar aquí mi frustración. Estoy decepcionado con nuestro rendimiento este día y necesitamos mejorar”.