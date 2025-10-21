El anuncio del Papu Gómez después de cumplir con dos años de suspensión

El futbolista argentino Alejandro "Papu" Gómez ha sido readmitido para competir profesionalmente tras cumplir una sanción de dos años por doping, impuesta por la Comisión Antidoping de España y avalada por la FIFA.

El lunes 20 de octubre de 2025 marca el fin de su castigo, lo que permite al campeón del mundo en Qatar 2022 retomar su carrera a los 37 años. Gómez podrá debutar con su nuevo club, el Padova Calcio, en la Serie B italiana, el próximo domingo 26 de octubre, cuando enfrenten al Juve Stabia en el estadio Euganeo.

El mediapunta argentino había sido desvinculado del Monza en noviembre de 2023 tras conocerse la suspensión. Durante su inactividad, continuó entrenando, primero de forma individual y luego con equipos del ascenso italiano para mantener su condición física.

Con un contrato vigente hasta junio de 2027, Gómez se ha estado preparando desde julio junto al plantel profesional del Padova. Para celebrar su regreso, el miércoles participará en un evento en la tienda oficial del club, donde se tomará fotos y firmará autógrafos para los hinchas.