Nueva sesión del Concejo Municipal

Ante una sala colmada de estudiantes de Concejo Joven, se desarrolló una nueva Sesión Ordinaria

Se aprobaron tres proyectos, uno de resolución y dos minutas de comunicación.

Este jueves 23 de octubre, en la sala de sesiones del Concejo Municipal se llevó adelante una nueva sesión ordinaria. Estuvieron presentes alumnos de la escuela Nicolás Avellaneda, Luis Alberto Spinetta y estudiantes de 5º del Colegio Nacional, teniendo en cuenta que en los próximos días serán las sesiones de Concejo Joven en las cuáles los cursos participantes presentarán sus proyectos.

En primera instancia se presentó una minuta de comunicación en la que se solicitan el informe con los datos del relevamiento sobre los lavacoches. Se insta a que se informen las cuestiones que se pidieron en un proyecto pasado: qué acciones de relevamiento y control se están llevando a cabo con las personas que lavan coches en la vía pública; si se está cumpliendo con la normativa vigente, de no ser así, qué se prevé hacer; qué áreas son las intervinientes y cantidad de lavacoches.

Por otra parte, se votó otra solicitud para evaluar la posibilidad de incorporar las cámaras privadas emplazadas en la vía pública que posean los establecimientos educativos al Centro de Monitoreo Urbano. Los ediles fundamentan que el Estado necesita implementar nuevos mecanismos tendientes a modernizar la prevención en seguridad mediante el uso de nuevas tecnologías con el fin de mitigar los delitos y promover la cercanía con los vecinos.

En último lugar, se le otorgó tratamiento legislativo a un requerimiento al Ministerio de Economía de la Nación para que proceda a iluminar, mejorar la señalización del sector y ejecutar los mecanismos correspondientes a los fines de que la empresa contratista aumente los recursos humanos y materiales que deben afectarse a la obra de la Ruta Nacional 34, tramo: empalme RP.13 - RP 280 Sunchales (Km. 281 +500).

De igual manera, se agrega que es fundamental iniciar las obras correspondientes a la construcción de la autopista en la Ruta Nacional 34, tramo: Variante Rafaela (sector Norte)- Empalme R.P.13.