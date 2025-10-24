Con un polémico penal, Argentino Juniors eliminó a Belgrano de la Copa Argentina

Argentinos Juniors logró revertir un partido complicado y se impuso 2-1 ante Belgrano en el Gigante de Arroyito, asegurando su lugar en la final de la Copa Argentina.

El equipo espera al ganador del encuentro entre River Plate e Independiente Rivadavia, que se disputará este viernes a las 22:10 en Córdoba.

Durante la primera mitad, el juego fue parejo y Argentinos mostró un poco más de control, pero fue Belgrano quien se adelantó en el marcador. A falta de diez minutos para el descanso, Zelarayán anotó con un remate desde fuera del área que se desvió y sorprendió al arquero Chiquito Romero.

En la segunda parte, Argentinos tomó el control y a los 59 minutos, López Muñoz empató el partido. El jugador recibió un pase tras una pared con Fattori y anotó con un toque con la rodilla.

El momento decisivo llegó a los 77 minutos, cuando Heredia cometió falta sobre Lescano durante un córner. El árbitro Falcón Pérez sancionó un penal muy discutido. Molina ejecutó el tiro desde los doce pasos y marcó el segundo gol, sellando el 2-1 y la clasificación a la final.