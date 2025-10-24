Agustín Pellegrini: "Argentina cambiará para siempre si gana LLA, lo demás es el pasado oscuro"

Agustín Pellegrini, candidato a diputado nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza, recorrió toda la provincia y por supuesto estuvo en Rafaela. En declaraciones exclusivas a R24N, el candidato explicó que su objetivo es recorrer cada región para dialogar con vecinos, comerciantes y empresarios, y conocer sus realidades.

Pellegrini destacó que hay un "entendimiento generalizado" sobre la dificultad actual, pero también una conciencia de que la gestión del gobierno lleva solo un año y medio y muchas transformaciones están porvenir. "Las reformas realizadas han sido importantes, pero las que aún faltan son cruciales", afirmó, señalando que el Congreso está dominado por el kirchnerismo y una oposición que se alinea con ellos.

Definió las elecciones legislativas de este año como "clave" para proporcionar al presidente Javier Milei las herramientas necesarias para implementar reformas estructurales en áreas como laboral, impositiva y penal. Pellegrini argumentó que Argentina debe seguir un orden secuencial para avanzar: primero lograr equilibrio fiscal, luego reducir la inflación y finalmente, realizar reformas de fondo. "Sin equilibrio fiscal, cualquier reforma queda a medias", advirtió.

Pellegrini también criticó al candidato del peronismo, Agustín Rossi, llamándolo símbolo del "pasado oscuro" del kirchnerismo. Resaltó que hay un sector dispuesto a "romper todo" por volver al poder, justificando así el lema de su campaña: "La libertad avanza o Argentina retrocede".

A pesar de los desafíos, consideró que el país está "a mitad de camino" hacia un cambio significativo y que este es "el último esfuerzo". Pellegrini afirmó que, si se logran las reformas y se controla la inflación, "Argentina cambiará para siempre", y criticó al kirchnerismo por su desesperación ante esta posibilidad.

Por último, hizo un llamado a la ciudadanía para que recuerden los problemas del pasado y mantengan el rumbo actual: "Podemos lograr un futuro diferente y no volver a un país quebrado y lleno de inflación".