El Kun Agüero le dio un respaldo clave a Nicolás Varrone

El equipo Van Amersfoort Racing anunció que el argentino Nicolás Varrone competirá en la Fórmula 2 a partir de 2026. Este equipo ya tuvo en sus filas al argentino Franco Colapinto en 2022, aunque en otra categoría.

La llegada de Varrone a la categoría tuvo el respaldo de Sergio "Kun" Agüero. En los días previos al anuncio, el exfutbolista y actual streamer había comentado en Twitter un mensaje de Varrone con la frase: “Epa. ¿Qué pasó, Nico? ¿Es lo que imagino?”.

Con la confirmación de su inclusión en la Fórmula 2 este jueves, Agüero compartió un video donde ambos interactúan. En el clip, le pregunta al piloto: “¿Y pá? ¿Estamos listos?”. Además, en su cuenta de Instagram, Agüero expresó: “¡Los mejores sueños son los que se cumplen! ¡Vamos con todo!”.

Varrone, de 23 años, reconoció la importancia del Kun en su avance hacia la Fórmula 2: “Es un crack, está metido en el proyecto ayudándome”, declaró a Carburando.