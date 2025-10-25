La Selección Argentina anunció quién será su rival en el próximo amistoso

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que la Selección Argentina disputará un amistoso el próximo 14 de noviembre contra Angola en Luanda, la capital del país africano.

El horario del partido aún no ha sido confirmado. A pesar de que el encuentro se realizará en África, el plantel dirigido por Lionel Scaloni se reunirá previamente en España para su preparación. Tras el partido contra Angola, la delegación regresará a Europa para continuar los entrenamientos hasta el 18 de noviembre, cuando concluye la doble fecha FIFA.

Scaloni tiene la intención de seguir probando jugadores en este encuentro, similar a lo realizado en los amistosos de octubre ante Venezuela y Puerto Rico, donde Argentina obtuvo victorias en Estados Unidos.