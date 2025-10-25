El Inter Miami le ganó 3-1 a Nashville en el primer partido de los Playoffs de la MLS

El Inter Miami inició con éxito su camino en los playoffs de la MLS, al derrotar 3-1 a Nashville en el primer partido de la serie al mejor de tres. El equipo rosa dominó el encuentro y mostró solidez defensiva, sin complicaciones en su zona trasera. Lionel Messi fue la figura destacada, anotando dos goles.

Messi abrió el marcador a los 19 minutos con un cabezazo, tras un pase de Luis Suárez. A los 62 minutos, el argentino Tadeo Allende amplió la ventaja con un gol que reflejó el control del Inter Miami en el partido.

En los instantes finales, Messi selló su actuación al aprovechar un error entre el arquero y un defensor de Nashville, marcando el 3-0 en un arco vacío. El único gol del equipo visitante llegó en la última jugada, cuando Mukhtar ejecutó un tiro libre que terminó en la red, dejando el marcador 3-1.

Con este resultado, el Inter Miami se enfrenta a un partido decisivo el sábado 1 de noviembre a las 20:30 (hora de Argentina). Para avanzar a la siguiente ronda, deberá ganar; de lo contrario, habrá un tercer partido en el Chase Stadium. En este formato no existen los empates: si hay igualdad al final de los 90 minutos, se definirán en penales.