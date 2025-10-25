Bryan Mayer hizo una denuncia penal por el acto antisemita organizado en Rafaela con respaldo municipal

Denuncié al intendente Viotti y la organización de un evento con consignas políticas que convoca a personas a reunirse llevando piedras, vulnerando el Código Nacional Electoral en lo que respecta a la veda. Al margen de lo estrictamente normativo, no podemos avalar como ciudadanos de la cabecera del Departamento Castellanos convocatorias con iconografías de encapuchados que rápidamente nos rememoran a los mismos terroristas que volaron la AMIA, la embajada de Israel o que secuestraron, torturaron y mataron argentinos y judíos de todas partes del mundo en los atentados del 07 de octubre en Israel. Menos aún podemos quedarnos callados y permitir que se fomenten esas mismas convocatorias desde el Estado Municipal, utilizando fondos públicos que le cuestan a los contribuyentes que pagan sus tasas e impuestos. Una herida a la comunidad judía en particular y a todos los argentinos en general, que el intendente Viotti debe explicar con urgencia. No actúo solamente en cumplimiento de mis deberes como funcionario público, lo hago especialmente luego de haber cubierto, en noviembre del 2023, como corresponsal de guerra lo más trágico de la presencia terrorista que ahora busca mostrarse amigable desde el municipio de Rafaela. Viotti no solamente nos cierra la posibilidad de acercar el mundo a Rafaela, sino que además nos referencia con lo peor del terrorrismo internacional.

Denuncié al intendente Viotti y la organización de un evento con consignas políticas que convoca a personas a reunirse llevando piedras, vulnerando el Código Nacional Electoral en lo que respecta a la veda.



Al margen de lo estrictamente normativo, no podemos avalar como… pic.twitter.com/ug5LVcDwUK — Bryan J. Mayer (@jota_mayer) October 25, 2025