Aplastante victoria de LLA en Rafaela. Decepcionante elección de Pullaro y Viotti

Con el 61,9% de las mesas escrutadas, los resultados preliminares de las elecciones de diputados nacionales 2025 en Rafaela revelan una clara victoria de La Libertad Avanza, liderada por Agustín Pellegrini, que ha obtenido 15.980 votos, lo que representa el 52,4% del total.

En segundo lugar se encuentra Fuerza Patria, con 6.201 votos (20,3%). La lista oficialista provincial, Provincias Unidas, encabezada por Gisela Scaglia, ocupa el tercer puesto con 3.903 votos (12,8%).

Le siguen Nuevas Ideas, liderada por Ezequiel Torres, con 1.494 votos (4,9%), y otras fuerzas que en conjunto alcanzaron 2.917 votos (9,6%).

En total, se registraron 30.495 votos válidos. Asimismo, 710 votos fueron en blanco (2,2%) y 1.529 resultaron anulados o nulos (4,7%), sumando un total de 32.734 votos emitidos en la ciudad.

Estos resultados destacan una notable ventaja para el partido libertario, que duplica en porcentaje a Fuerza Patria y supera por más de 40 puntos al oficialismo provincial, reflejando una tendencia similar observada en otros distritos del país.

Sin lugar a dudas los resultados son un castigo para el gobernador Pullaro y para el Intendente Leonardo Viotti, la gente les llamó la atención y en forma contundente