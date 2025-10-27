El Real Madrid venció 2-1 al Barcelona

En un emocionante encuentro disputado este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid se llevó la victoria ante el Barcelona con un marcador de 2-1, en el marco de la décima fecha de La Liga de España. Kylian Mbappé y Jude Bellingham fueron los goleadores del conjunto merengue, mientras que Fermín anotó el tanto del empate provisional para los culés.

Durante el primer tiempo, el Real Madrid mostró un dominio claro, presionando alto y creando las mejores oportunidades. Mbappé abrió el marcador en el minuto 21, definiendo con un remate cruzado tras una brillante asistencia de Bellingham. El Barcelona reaccionó al 37’ cuando Fermín, tras un pase de Rashford, logró igualar el partido. Sin embargo, el Madrid volvió a tomar la delantera en el minuto 42, con un gol de Bellingham, quien empujó el balón en el área.

En la segunda mitad, la polémica llegó rápido: en el minuto 48, el Madrid solicitó un penal por mano de Eric García. Tras la revisión del VAR, el árbitro César Soto Grado concedió la pena máxima, pero Mbappé falló su lanzamiento, que fue detenido por Szczesny. A pesar del control del balón por parte del Barcelona, el Madrid optó por replegarse y lanzar contraataques. Un gol de Bellingham fue anulado por fuera de juego a los 67 minutos.

Los últimos instantes del encuentro vieron a un Real Madrid sólido en defensa, que neutralizó las acometidas del Barcelona, el cual, aunque tuvo posesión, no pudo generar peligro claro. El equipo local, además, supo gestionar el ritmo del partido, asegurando así su victoria.

Franco Mastantuono se quedó en el banco sin minutos en este clásico. Con esta victoria, el Real Madrid continúa mostrando su fortaleza en casa.

Formaciones confirmadas: