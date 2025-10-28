Fabricio Dellasanta el día después de la paliza de LLA. ¡Explosivo!RAFAELA R24N
En una nota exclusiva con R24N, Fabricio Dellasanta habla de todo: del proceso electoral, de lo que piensan hacer de ahora en adelante, de la falta de saludo de los otros partidos políticos, de que sigue en firme su solicitud para que los concejales de Rafaela se reduzcan el sueldo a la mitad, del escándalo que ocurrió la semana pasada en la Comisión de Cultura y mucho más. Un Dellasanta explosivo como siempre, ahora con un triunfo histórico de su partido en todo el país.
