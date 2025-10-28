Los hinchas de Flamengo tuvieron un accidente rumbó a Buenos Aires

Un micro que transportaba a hinchas de Flamengo volcó este lunes en la autopista Presidente Dutra, cerca de Barra Mansa, en el estado de Río de Janeiro. Al menos 16 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

El grupo se dirigía a Buenos Aires para presenciar el partido de vuelta contra Racing en las semifinales de la Copa Libertadores. Tras el accidente, equipos de Bomberos y Policía realizaron labores de rescate y trasladaron a los heridos a hospitales locales.

La Policía Federal de Carreteras confirmó la cifra de lesionados y especificó que dos requieren atención médica urgente. Las primeras investigaciones sugieren que el pavimento mojado pudo ser la causa del vuelco, aunque se están considerando otras posibles razones, como fallas mecánicas o pérdida de control del vehículo.

El incidente ha provocado una gran conmoción entre los aficionados y el ambiente futbolístico brasileño, a días de un partido crucial para Flamengo.

A través de un comunicado, el club informó que se ha puesto en contacto con las autoridades locales para asegurar la atención de los heridos, además de mantener la comunicación con el Cuerpo de Bomberos y la Superintendencia de la Policía Federal de Carreteras en Río de Janeiro.

Flamengo y Racing se enfrentarán el miércoles 29 de octubre a las 21:30 en el Estadio Cilindro de Avellaneda. En el partido de ida, Flamengo ganó 1-0.