El enojo de la familia de Ricardo Fort contra Virginia Gallardo

A días de las Elecciones Legislativas 2025, Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes, generó controversia con un post en redes sociales donde recordó a su expareja, Ricardo Fort, fallecido en 2013. En la publicación, que incluía una imagen de ambos, Gallardo expresó: "Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Siempre conmigo. Confío en que me estarás cuidando".

La reacción a su homenaje no fue positiva para todos. César Carrozza, abogado de los hijos de Fort, consideró que el mensaje era una "movida política" más que un tributo genuino. En declaraciones al programa "Intrusos", Carrozza manifestó que la publicación le resultó "rara", señalando que la elección de momento parecía estar ligada a una campaña electoral.

Carrozza recordó que Gallardo había rechazado participar en una bioserie sobre Fort argumentando que quería distanciarse mediáticamente. "Virginia no ha mostrado imágenes de Ricardo en fechas significativas. Esto representa un uso indebido de su imagen", añadió.

Por su parte, Gallardo respondió al abogado a través de su cuenta en X, sugiriendo que su crítica era incongruente, dado que anteriormente Carrozza la defendió. "Qué raro que el abogado de la familia diga que yo quiero lucrar justo cuando no quise hacerlo", escribió, reavivando una polémica que parecía haber quedado en el olvido y llevando su historia con Ricardo Fort de nuevo al centro de la atención mediática.