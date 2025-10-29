El Estadio Único de La Plata será rebautizado con un nuevo nombre

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha decidido renombrar el Estadio Único de La Plata, que ahora llevará el nombre "Diego Armando Maradona – Tricampeones del mundo", en una Asamblea Extraordinaria realizada en Ezeiza. Claudio Tapia, presidente de la AFA, anunció que el estadio no solo será la sede de las selecciones juveniles y femeninas, sino que también acogerá instancias clave de la Liga y la Copa Argentina.

Este cambio busca honrar la memoria de Maradona, quien representa una figura icónica en la historia del fútbol argentino, enlazando su nombre con los tres títulos mundiales que ha logrado el país. El estadio, que fue rebautizado en 2020 tras el fallecimiento del futbolista, tiene capacidad para 53,000 espectadores y ha albergado importantes eventos musicales, aunque su uso para el fútbol ha sido limitado en los últimos años.

La última vez que se utilizó para un evento futbolístico fue en el Mundial Sub 20 de 2023, que tuvo lugar en Argentina y fue ganado por Uruguay.