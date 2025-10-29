¿Y si la Comisión de Cultura organiza "Oratoria por los Narcos de Brasil"?

Por Carlos Zimerman

Tras la controversia antisemita, "Oratoria por Gaza", apoyada por la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura (CMPC), no sería sorprendente que, en los próximos días, esta entidad decidiera realizar, al solo efecto de justificar los millones de pesos que reciben de la Municipalidad, algún acto a favor de los narcotraficantes asesinos de Río de Janeiro,

Nos preguntamos si pronto la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura (CMPC) anunciará, de manera pomposa, alguna actividad en uno de los antros con olor a marihuana, para rendir homenaje a los narcotraficantes fallecidos en Río de Janeiro. Tal vez, para que estos personajes de Rafaela realicen algo significativo, sea necesario que los narcos asesinos cometan atrocidades como violaciones, toma de rehenes, incendios de viviendas, asesinatos de abuelos y niños o empalamiento de hombres. Quizá estén esperando que se parezcan más a Hamas para salir corriendo a pedirle al Intendente más plata, por que al parecer a estos muchachitos nada les alcanza.

Es probable que lo de Río de Janeiro aún no sean considerado lo suficientemente graves como para que los responsables de la CMPC, como Walter, Teté, Martín o Norma, justifiquen gastar el dinero de los contribuyentes rafaelinos en ellos. Seguramente, muchos celebran los sucesos en Río de Janeiro pensando que esto les permitirá solicitar un aumento en sus presupuestos. Al fin y al cabo, dependen del dinero de la comunidad y esta Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura (CMPC) no es otra cosa que una gran Pyme que pocos usufructuan y este año ya recibieron más de $124,000.000 de pesos, más uno que otro auspicio que piden y que les permite hacer "la diaria".

Además, es fundamental recordar que en poco más de dos meses comienzan las vacaciones, y tendrán que asegurarse de contar con fondos para viajar a lugares como Punta Cana o Brasil, aunque muy lejos de las favelas, donde la situación podría volverse seria.

Si no se animan a recorrer las favelas brasileras les podemos recomendar darse una vuelta por su amada Gaza, preferentemente los homosexuales y lesbianas, minorías muy bien acogidas en esta zona de Medio Oriente.

Walter, no me falles, anunciá algo, es tu escencia. Hablá con Gustavito o Marcelito y pediles que inventen algo, seguramente muchos de lo que hablan por boca de ganso reproduzcan en sus redes y pidan justicia por los narcos brasileros. Anímense muchachos, hagan "Oratoria por los Narcos", por ahí ligan algún faso de arriba, despuntan el vicio y justifican los millones que reciben para hacer paparruchadas escudados en la cultura.