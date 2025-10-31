Lisandro Mársico habla de todo

Lisandro Mársico habla de todoRAFAELA R24N
En un extenso reportaje, el presidente del Concejo Municipal habla de diversos temas: elecciones, la gestión de Viotti, el rol de la municipalidad en el acto antisemita del último fin de semana, y la responsabilidad del Concejo ante la comisión de cultura, entre otros asuntos. Mársico, visceral como siempre, no elude ninguna pregunta y responde a todo.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
Milei y Macri volverán a verse este viernes: entre las milanesas de Olivos y la disputa por el liderazgo liberal
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Olivares presentó lineamientos del Presupuesto ante Diputados
Agencia 24 NoticiasPOLÍTICA
El Banco Central traza su hoja de ruta: la acumulación de reservas se postergará hasta 2026
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Carlos Pellegrini: el pueblo correntino que fue elegido entre los más lindos del mundo
Agencia de Noticias del InteriorTURISMO