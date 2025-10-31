Lanús es finalista de la Copa Sudamericana

Lanús hizo historia al clasificar a la final de la Copa Sudamericana tras vencer 1-0 a Universidad de Chile, luego de un intenso empate 2-2 en el partido de ida en Chile.

Desde el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino mostró una notable superioridad sobre los chilenos. En la primera mitad, los locales anotaron un gol que fue anulado por el VAR por offside. Sin embargo, la presión constante de Lanús no cesó.

En la segunda parte, tras un susto por un gol anulado a Universidad de Chile, Rodrigo Castillo apareció en el momento clave y selló el triunfo con el 1-0, desatando la euforia en el estadio.

Con esta victoria, Lanús no solo regresa a una final de Copa Sudamericana después de cinco años, sino que también se convierte en el único club argentino que competirá por un título internacional esta temporada. El partido decisivo tendrá lugar el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay, donde se enfrentará al Atlético Mineiro, dirigido por Jorge Sampaoli.