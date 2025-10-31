Cerúndolo no pudo con Jannik Sinner en París

Jannik Sinner avanzó sin sorpresas en los octavos de final del Masters de París, superando a Francisco Cerúndolo con un marcador de 7-5 y 6-1. Con este triunfo, Sinner se refuerza en su camino hacia el título y la recuperación del puesto número uno del Ranking ATP.

Cerúndolo, el único argentino en competición, luchó en un primer set en el que Sinner sufrió molestias físicas. A pesar de que el argentino logró remontar dos quiebres, no pudo cerrar el set a su favor y terminó cediendo.

El segundo set mostró una clara diferencia, con Sinner tomando una ventaja inicial de 3-0 y controlando el ritmo del partido.

En su participación en el Masters de París, Cerúndolo se despidió en tercera ronda, cerrando la temporada 2025 en el puesto 21 del Ranking ATP, diez posiciones más arriba de donde comenzó el año. El argentino acumuló 18 victorias en los ocho torneos de Masters 1000 disputados, la mejor marca de su carrera, y solo se perdió el torneo de Cincinnati por una lesión. Alcanzó cuartos de final en Indian Wells y Miami, y su mejor desempeño fue en el Masters de Madrid, donde llegó a semifinales, siendo eliminado por Casper Ruud, quien se coronó campeón.