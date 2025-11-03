Angola pagó 12 millones de dólares para jugar un amistoso con Argentina

La Selección Argentina jugará un amistoso contra Angola el 14 de noviembre de 2025 en Luanda, como parte de la última fecha FIFA del año. Angola pagó alrededor de 12 millones de dólares a la AFA para asegurar el encuentro, que será el cierre de la temporada para el equipo dirigido por Lionel Scaloni antes de la Copa Mundial.

La AFA consideró varias propuestas de federaciones africanas, pero solo Angola aceptó los términos económicos, que incluyeron una cláusula que garantiza la convocatoria de Lionel Messi y su participación en el partido, con el fin de maximizar la venta de entradas.

El horario del partido no ha sido confirmado, aunque se busca una franja que permita una buena audiencia en Argentina, teniendo en cuenta la diferencia horaria de cuatro horas, apuntando a una transmisión cercana a las 20:00 horas locales.

Este amistoso coincide con las celebraciones por el 50° aniversario de la independencia de Angola y se jugará en un estadio con capacidad para 48,000 espectadores. Según el periodista Romain Molina, otras selecciones africanas rechazaron organizar el encuentro debido a costos elevados.

La Selección de Angola tuvo su momento más destacado al clasificar para el Mundial de Alemania 2006, donde se enfrentó a México, Irán y Portugal, estableciendo un récord al recibir solo dos goles en el torneo. Angola también tiene lazos históricos con Argentina, habiendo sido dirigida por el técnico Rubén García en 1989 y habiendo jugado un amistoso previo a su participación en el Mundial 2006.