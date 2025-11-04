Viotti presentó un proyecto para modernizar por completo el Estado municipal

El Departamento Ejecutivo presenta proyecto de modernización del Estado local al Concejo Municipal

El Departamento Ejecutivo ha elevado al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza que establece los principios y objetivos para la modernización del Estado local. Impulsada por la Intendencia, la iniciativa busca promover la transformación digital de los procesos administrativos, optimizar los servicios públicos y fortalecer la relación con la ciudadanía, en un marco de gobierno abierto y transparente.

Este proyecto complementa la Ordenanza N° 5.583 de Gestión Documental Electrónica, sancionada en 2025, que llevó a la municipalidad a adherir a las leyes nacionales y provinciales sobre documentos y firmas digitales. En aquella ocasión se implementó un sistema de gestión documental para avanzar en la despapelización de trámites.

Según el nuevo proyecto, la modernización del Estado es un proceso continuo y esencial para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos. La normativa resalta que la incorporación de nuevas tecnologías y la digitalización son pilares fundamentales para ofrecer una administración más accesible y cercana a los vecinos.

Principios y objetivos

La propuesta abarca todas las dependencias del gobierno local e incluye principios como la eficiencia, transparencia, innovación y sostenibilidad. Establece un marco normativo integral que garantice la coherencia a largo plazo en las políticas de digitalización y define la modernización del Estado como un proceso continuo que fortalece el capital humano e incorpora tecnología en todas las áreas administrativas.

Ejes de aplicación

El proyecto se organiza a través de varios ejes estratégicos. Primero, se propone una gestión por procesos que revise y optimice los circuitos administrativos. También reafirma la obligatoriedad del Sistema de Gestión Documental Electrónica, con el objetivo de eliminar gradualmente el uso del papel en las actuaciones administrativas.

Se incluye la promoción de un Gobierno Abierto que garantice el acceso a la información pública, así como el desarrollo de plataformas digitales para la participación ciudadana. Se establecen también servicios digitales que permitan realizar gestiones de manera remota y ágil, además de políticas de inversión en infraestructura tecnológica y ciberseguridad.

Adicionalmente, el proyecto contempla la capacitación del personal municipal en el uso de herramientas tecnológicas y metodologías de trabajo innovadoras.

Implementación y financiamiento

La ordenanza designa al Departamento Ejecutivo Municipal como responsable de implementar el proyecto. Este organismo deberá elaborar un Plan de Modernización con metas y plazos definidos, coordinar entre áreas municipales y evaluar resultados en colaboración con otros niveles de gobierno.

En relación al financiamiento, se deberán prever las partidas necesarias en el presupuesto municipal. La reglamentación de la norma estará a cargo del Ejecutivo una vez que sea promulgada.

Un marco para la transformación

Este proyecto, denominado “Modernización del Estado Municipal de Rafaela”, se alinea con esfuerzos a nivel nacional y provincial para fortalecer las capacidades institucionales mediante la adopción de tecnologías. Si se aprueba, el marco normativo ampliará las herramientas de digitalización, estableciendo las bases para un gobierno más abierto y adaptable a las demandas actuales.

El Concejo Municipal analizará el proyecto en próximas sesiones.