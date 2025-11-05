Alexis Mac Allister desató la fiesta en Anfield

Tras dos semanas de pausa, la UEFA Champions League regresó este martes con la jornada 4, destacando el enfrentamiento entre Liverpool y Real Madrid.

El argentino Alexis Mac Allister brilló en Anfield, donde el Liverpool venció 1-0 a los visitantes, en un partido clave para la fase de grupos. Desde el inicio, el equipo inglés mostró una clara superioridad y generó controversia tras una posible mano de Aurélien Tchouaméni en el área, que no fue sancionada por el árbitro.

En la segunda mitad, Liverpool intensificó su búsqueda del gol, que finalmente llegó en el minuto 60. Un tiro libre ejecutado por Dominik Szoboszlai fue rematado de cabeza por Mac Allister, quien anotó su primer gol de la temporada en un cuadro tan icónico como el Real Madrid.

A pesar de los intentos de los merengues por igualar el marcador, el resultado no cambió, permitiendo al Liverpool sumar tres puntos vitales que lo elevan a la sexta posición del grupo. Por su parte, el Real Madrid se encuentra en el quinto puesto.