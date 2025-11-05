Tomás Etcheverry debutó con triunfo en el ATP de Atenas

El ATP 250 de Atenas, Grecia, marca el cierre de la temporada regular del calendario ATP 2025, reemplazando al ATP de Belgrado, que se celebró desde 2009 hasta 2024 en Serbia. Esta primera edición del torneo alberga a destacadas figuras del tenis, entre ellas a Novak Djokovic, actualmente en el puesto cinco del ranking.

En un hito para el tenis argentino, Tomás Martín Etcheverry, quien ocupa el puesto 60 en la clasificación, se convirtió en el primer argentino en ganar un partido en este torneo. Etcheverry batió al estadounidense Mackenzie McDonald (110) en un emocionante encuentro que se extendió por casi tres horas, cerrando el marcador en 6(5)-7, 7-6(3) y 6-3. Su próximo rival será el francés Alexandre Müller (43) en octavos de final.

El ATP de Atenas también es notable por su historia reciente. Este torneo surge tras la controversia entre Djokovic y el gobierno serbio, que culminó en la reubicación del evento. Djokovic, un ferviente defensor del ATP de Belgrado, dejó de ser residente de Serbia en septiembre y se trasladó a Grecia con su familia, obteniendo un visado especial del gobierno griego.

La ATP confirmó oficialmente la reubicación del torneo el pasado agosto, en medio de tensiones entre Djokovic y Aleksandar Vučić, presidente de Serbia. Estas diferencias llevaron a Djokovic a criticar políticamente al gobierno serbio, fomentando protestas estudiantiles y denunciando una "campaña de desprestigio" contra él.

El ATP 250 de Atenas se presenta como un evento de gran interés en el circuito, atrayendo la atención de aficionados y medios por su origen y su nuevo enfoque en la ciudad griega.