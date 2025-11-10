Karina Jelinek contó la fortuna que le prestó a Fariña y no podrá recuperar

Karina Jelinek reveló en una entrevista con Infama (América) el monto que le prestó a Leonardo Fariña, afirmando que se trata de "una fortuna". La modelo, quien ha perdido la esperanza de recuperar el dinero, mencionó que prestó 42 mil dólares durante su matrimonio.

"Estábamos casados y él tenía problemas para acceder a su dinero", explicó Jelinek. En ese momento, Fariña le prometió devolverle el doble, lo que la llevó a confiar en él y no documentar el préstamo. "Era mi marido", justificó.

Recordó que, aunque dudó inicialmente y pensó en firmar un recibo, él le dijo que no era necesario, recordándole que le había comprado una cartera Hermes. "Ahora quiero vender todas mis carteras para recuperar algo", comentó con humor.

Al ser interrogada sobre el uso del dinero, Jelinek reveló que Fariña lo necesitaba para un negocio, pero posteriormente se enteró de que lo usó para jugar al póker.