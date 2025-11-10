La ciudad argentina que podes visitar todo el año

Concordia, ubicada en la región del Litoral argentino, se posiciona como un atractivo destino turístico que combina paisajes naturales, gastronomía y la amabilidad de su gente. Su ubicación estratégica en el corredor del Mercosur la hace accesible durante todo el año, especialmente a quienes llegan desde los principales centros urbanos del país.

Concorpass: Beneficios para los visitantes

Para fomentar el turismo, Concordia ha lanzado el Concorpass, una tarjeta digital gratuita que ofrece descuentos en alojamiento, gastronomía y actividades locales. Algunos de los beneficios incluyen:

3x2 en noches de alojamiento

Descuentos de hasta un 20% en restaurantes

Tarifas especiales en actividades de turismo rural y visitas a bodegas

Acceso con descuentos a complejos termales

Opciones de excursiones deportivas y culturales

La tarjeta permite compartir beneficios entre hasta cuatro personas y está disponible hasta el 30 de noviembre mediante un formulario digital o en el Centro de Información Turística.

Atracciones naturales

Uno de los principales atractivos es el Parque Nacional El Palmar, a 40 minutos de la ciudad, que ofrece una inmersión en la biodiversidad regional. La entrada es gratuita para residentes entrerrianos, mientras que los turistas nacionales pagan $5.000 y los extranjeros $7.000.

Eventos para disfrutar de la cultura local

Durante el feriado de noviembre, "Sabores de Concordia y la Región" se llevará a cabo en el Parque Central Viñedos Moulins, donde productores locales ofrecerán degustaciones. A su vez, del 17 al 23 de noviembre, se celebrará la Semana de los Museos y Patrimonio con más de quince espacios culturales abiertos al público.

Pesca y naturaleza

Concordia se encuentra rodeada por el lago Salto Grande y el río Uruguay, lo que la convierte en un destino ideal para la pesca deportiva. Las aguas locales albergan especies como bogas y dorados, con guías que ofrecen conocimientos tanto a principiantes como a expertos.

Termas y bienestar

La ciudad cuenta con tres complejos termales, todos ubicados en el Acuífero Guaraní: Termas Concordia, Termas del Ayuí y Termas Punta Viracho, cada uno ofreciendo diversas actividades al aire libre y opciones de relax.

Gastronomía y enoturismo

La rica oferta gastronómica de Concordia incluye platos a base de pescado de río y frutas locales, con opciones de enoturismo en bodegas que permiten degustaciones de variedades regionales.

Cultura y patrimonio local

Concordia se destaca por su patrimonio arquitectónico y cultural. El Circuito Arquitectónico permite explorar espacios emblemáticos, y su reciente distinción como Ciudad Art Nouveau de América 2025 resalta su valor histórico. La agenda cultural incluye diversos museos y el histórico Naranjal de Pereda, así como el Castillo San Carlos, que inspiró a Antoine de Saint-Exupéry.

Concordia combina naturaleza, cultura, gastronomía y un conjunto de servicios accesibles para todos los turistas. Para más información, se puede consultar la página oficial de turismo de la ciudad.