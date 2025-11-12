La Selección Argentina lideró la clasificación del Mundial Sub-17 y enfrentará a México

La Selección Argentina Sub-17 se enfrentará a México en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de Qatar. Este torneo, que debutó con 48 selecciones, será una previa a la próxima Copa Mundial en 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo argentino, dirigido por Diego Placente, avanzó a esta fase con un puntaje perfecto, destacándose con una goleada sobre Fiyi que lo posicionó como el mejor de las 32 selecciones en la fase de grupos. Por su parte, México logró su clasificación como el último de los ocho mejores terceros, acumulando solo tres puntos gracias a su mejor puntuación en Fair Play en comparación con Arabia Saudita.

Ambas selecciones ya se han enfrentado recientemente, en el Mundial Sub-20 de Chile, donde Argentina ganó 2-0 y avanzó a las semifinales.

Argentina busca conquistar su primer título en la categoría, mientras que México cuenta con dos trofeos, obtenidos en 2005 y 2011, además de haber sido finalista en otras dos ocasiones. Junto a Brasil, son los únicos campeones sudamericanos en este torneo.

El partido entre Argentina y México se llevará a cabo el viernes 15 de noviembre, aunque la fecha aún debe ser confirmada oficialmente por la FIFA. El encuentro podrá ser seguido en vivo a través de la Televisión Pública y DirecTV.