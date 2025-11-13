Pullaro coincide con Milei y quiere reforma laboral y tributaria

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, abordó la reforma laboral en una reciente declaración, subrayando la necesidad de integrar a los trabajadores informales al mercado laboral formal. "El 50% de los argentinos trabaja en la informalidad. Necesitamos incorporarlos al mercado de trabajo formal", afirmó.

En relación a la reforma tributaria, Pullaro destacó la urgencia de reducir impuestos, especialmente las retenciones y el impuesto al cheque, que considera especialmente perjudiciales. "Si la Argentina crece, nos comprometemos a reducir también los ingresos brutos, lo que es clave para impulsar la producción", señaló.

El gobernador también criticó la actual distribución de recursos entre provincias, argumentando que Santa Fe aporta aproximadamente 3 mil millones de dólares al año al Estado nacional sin recibir beneficios equivalentes. "Esos recursos subsidian a políticos en el conurbano bonaerense. Debemos reconsiderar el sistema impositivo argentino", agregó.

En cuanto a la reforma penal, Pullaro opinó que las penas deben ser más estrictas, enfatizando que quienes cometen delitos deben cumplir con sus condenas sin privilegios.

Estas declaraciones se realizaron durante la 66ª edición de la Fiesta de la Frutilla en Coronda, donde Pullaro reafirmó que "la única manera de que Argentina salga adelante es produciendo más".