Leandro Paredes y la ilusión por Dybala

Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors, se refirió en conferencia de prensa a la posibilidad de que Paulo Dybala se una al club, un tema muy esperado por los aficionados. Paredes expresó el deseo del plantel: “Ojalá tome la mejor decisión”.

El volante ve con optimismo la posibles llegada de Dybala, destacando su calidad: “Tener un jugador como Paulo sería espectacular”. Sin embargo, recalcó que la decisión sobre su futuro corresponde únicamente al delantero. “Hay muchas cosas que poner en la balanza. Nosotros lo esperamos con la ilusión intacta”, afirmó.

Además, Paredes enfatizó el impacto positivo que Dybala podría tener tanto dentro como fuera del campo, reforzando el deseo del equipo dirigido por Claudio Úbeda de contar con él.

Respecto a las posibilidades concretas, la llegada de Dybala a Boca en 2026 es una opción, aunque no hay confirmación oficial. Factores como su estado físico, salario, intención de permanecer en Europa y la postura de su actual club complican la situación. A pesar de que Dybala, hincha de Boca, tiene el apoyo de los aficionados, el club deberá trabajar para convencerlo de regresar a la Argentina para la Copa Libertadores 2026.