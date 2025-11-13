Los salarios registrados perdieron frente a la inflación en septiembre: cayeron cerca de 1% real

Los salarios registrados, que incluyen los privados y los públicos, aumentaron apenas 1,3% promedio durante septiembre y perdieron frente a la inflación de ese mes (2,1%), según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En consecuencia, la baja del salario real formal fue del 0,8% en el noveno mes del año, luego de que en agosto registrara un incremento del 0,5%.

Durante septiembre, el índice de salarios, que incluye a los informales, aumentó un 2,2% mensual y 46% interanual, superando al IPC en ambos casos. El indicador acumuló una suba de 30,4% con respecto a diciembre de 2024.

El crecimiento mensual de este índice se debe a subas de 1,4% en el sector privado registrado, 1,1% en el sector público y 5,7% en el sector privado no registrado.

"La evolución del salario real comenzó a traducirse en una recuperación más gradual, en contraste con la mejora más pronunciada observada durante el segundo semestre de 2024. Desde entonces, la dinámica del poder adquisitivo del salario registrado ha mostrado signos de estancamiento, manteniéndose en un nivel similar a lo largo de todo el año", revelaron desde ACM.

Desde este mismo informe sostuvieron que, hacia delante, "si la dinámica salarial actual en el sector privado registrado se mantiene (subas nominales en torno al 2% mensual) y la inflación anual se ubica alrededor del 30% proyectado para este año, sería esperable que los salarios registrados observen una baja en torno al 1,3% en términos reales".

Al comparar con el inicio de la gestión, el escenario base de ACM estimaría una caída de 0,4% frente a noviembre de 2023.

Fuente: Ámbito