Francia sacó boleto al Mundial 2026

Francia selló su clasificación para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tras una contundente victoria por 4-0 sobre Ucrania en el Parque de los Príncipes.

Los galos necesitaban ganar después de empatar con Islandia el mes pasado. Aunque encontraron dificultades en la primera mitad, el partido cambió a los 55 minutos cuando Ucrania cometió un penal que Kylian Mbappé convirtió con elegancia para el 1-0.

Francia aprovechó la desorganización del equipo ucraniano y amplió su ventaja gracias a un gol de N'Golo Kanté, quien asistió a Michael Olise para el 2-0. Mbappé volvió a marcar poco después, colocando el 3-0 en el marcador. Finalmente, Hugo Ékitiké cerró la cuenta con un cuarto gol tras un rápido contraataque.

Con este triunfo, Francia suma tres puntos más en la fase de clasificación y asegura el liderato del Grupo D, convirtiéndose en el segundo equipo europeo en clasificarse para el próximo Mundial.