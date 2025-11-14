La venta de maquinaria agrícola autopropulsada creció 5.4% en lo que va del año

La venta de maquinaria agrícola autopropulsada, que incluye tractores, cosechadoras y pulverizadoras, registró un aumento del 5,4% en los primeros diez meses de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos de la División Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En octubre, se vendieron 554 unidades, lo que representa una caída del 20,4% respecto a las 696 unidades vendidas en octubre de 2023. En comparación con septiembre, cuando se patentaron 621 unidades, la disminución es del 10,8%.

El acumulado de enero a octubre alcanzó las 5.689 unidades, superando las 5.396 del mismo periodo de 2023. A pesar de la caída en las ventas de octubre, el acumulado anual sigue mostrando un crecimiento, aunque con una tendencia a la desaceleración. Según Acara, el comportamiento de los distintos tipos de maquinaria fue variado: las cosechadoras incrementaron sus ventas, los tractores disminuyeron y las pulverizadoras se mantuvieron estables.