La suba de precios en alimentos y transporte empujaron la inflación de octubre al 2,7%

El Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe mostró un aumento del 2,7% en octubre, según el informe publicado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). Con este registro, la inflación interanual alcanzó el 32,5%, mientras que la variación acumulada desde diciembre se ubicó en 26,7%.



El dato confirma la continuidad del proceso de desaceleración que el indicador mantiene desde principios de 2024, aunque con subas destacadas en rubros sensibles como alimentos, transporte, vivienda y esparcimiento.

Alimentos y bebidas: suba del 2,8% y fuerte impacto de frutas y aceites

El capítulo Alimentos y bebidas aumentó 2,8% en el mes y fue uno de los que más incidió en el nivel general, aportando 0,94 puntos porcentuales a la inflación de octubre.

Dentro del rubro se destacaron incrementos de:

• Frutas: +14,3%

• Aceites y grasas: +6,1%

• Comidas listas para llevar: +3,5%



• Bebidas no alcohólicas: +3,4%

En el relevamiento de precios medios, se observaron fuertes aumentos en productos frescos como la banana (+15,4%), manzana (+11%) y cebolla (+26,6%), mientras que retrocedieron pollo (-3,2%), lechuga (-10,8%) y café molido (-2,6%).

Vivienda y servicios básicos aumentó 2,7%

El rubro Vivienda y servicios básicos registró una suba mensual del 2,7%, pero mostró una variación interanual muy por encima del promedio general: 62,4%.

El alquiler de la vivienda fue el componente con mayor incremento, con un alza del 3,2% mensual y un notable 95,6% interanual, lo que continúa presionando el gasto de los hogares.

Transporte y comunicaciones: 2,9% en el mes

El capítulo Transporte y comunicaciones subió 2,9%, impulsado por:

• Adquisición de vehículos: +4,1%

• Funcionamiento y mantenimiento de vehículos: +3,8%

• Combustibles y lubricantes: +3,7%

Si bien el transporte público prácticamente no se movió (+0,1%), el sector automotor continúa siendo uno de los de mayor presión sobre el costo de vida.

Otros rubros: esparcimiento y bienes personales entre los que más subieron

• Esparcimiento: +3,2%

• Otros bienes y servicios: +3,3%

• Educación: +2,8%

• Indumentaria: +1,9%

El rubro “Otros bienes y servicios”, que incluye productos de higiene personal y cigarrillos, volvió a mostrar variaciones por encima de la media.

Cómo viene evolucionando la inflación en 2025

De acuerdo con la serie publicada por el IPEC, la inflación mensual de Santa Fe se mantiene en un rango del 1,4% al 3,5% desde mayo de 2025. Octubre fue el segundo mes consecutivo en que el índice mostró aceleración respecto al registro previo (2,3% en septiembre).

En términos interanuales, la variación del 32,5% se ubica muy por debajo de los picos de más de 200% registrados a fines de 2023, marcando un cambio significativo en la dinámica de precios respecto a años anteriores.

