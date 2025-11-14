Santilli apura una “hoja de ruta” conversada con gobernadores

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron este jueves en Casa Rosada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en el marco de los nuevos contactos que establecieron con los gobernadores tras los cambios en el Gabinete. Para la tarde se programó al mandatario de Tucumán, Osvaldo Jaldo, peronista de buen vínculo con el presidente Javier Milei.

En traje de ministro del Interior, Santilli, que el miércoles visitó la vecina provincia de Entre Ríos y se reunió con Rogelio Frigerio, aspira a completar el contacto con los primeros 10 de los 20 representantes provinciales que se fotografiaron con el mandatario en el Salón Eva Perón, aún con Guillermo Francos y Lisandro Catalán en funciones, para luego volver a convocarlos en forma conjunta.

Hasta el momento, los nuevos funcionarios establecieron contactos con Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y luego de las rondas de esta jornada, agendó para este viernes a Alfredo Cornejo, en Mendoza, y cerrará la semana el sábado con una visita a Neuquén, en un primero contacto con Rolando Figueroa.

Para la semana próxima esperan poder concluir con las reuniones “mano a mano”, en una agenda que también incluye al santafesino Maximiliano Pullaro, pero que todavía no tiene día, horario ni locación establecidos.

La agenda de Pullaro

De todos modos, con Pullaro ya hubo una suerte de “previa” virtual, con intercambio de mensajes y llamadas telefónicas. La postura adelantada por el mandatario provincial dejó en claro la disposición a un diálogo abierto para acordar el presupuesto 2026 y las reformas que impulsa la administración libertaria.

Pullaro aludió específicamente a la prevista en materia laboral, sobre la base de que “Santa Fe tiene alrededor de 7.000 Pymes, por eso tenemos una mirada pyme al respecto, por lo cual la reforma nos tiene que servir para que podamos contratar más gente y que podamos pasar gente que hoy está en el mercado informal al mercado formal”.

También mencionó la reforma tributaria, “en donde es claro que la Nación, las provincias y los municipios tienen que tener una baja de impuestos, porque algunos son sumamente regresivos como el impuesto del cheque o las retenciones”.

Pero aseguró que para que eso suceda, “tiene que haber un crecimiento económico en función del sostenimiento de los servicios y de las obras en cada una de las jurisdicciones”, ante lo cual recalcó el reclamo nuevamente de los gobernadores a la Nación por el estado de las rutas nacionales que “no es bueno”.

Pasos y pesos

En ese sentido, la premisa sobre la que Santa Fe sostiene este encuentro es que debe estar apuntado a establecer una agenda definida, y que el temario incluya el pago de deudas de Nación a la provincia y obras de infraestructura.

“Nos deben muchos recursos”, marcó Pullaro, si bien aclaró que “no es que nos debe el gobierno de Javier Milei, sino nos deben desde los gobiernos anteriores; por eso hay una demanda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2023 para que el Gobierno Nacional efectivice la deuda que tiene con Santa Fe”.

Sobre esto, el mandatario señaló que “la realidad de Santa Fe es distinta a la de otras provincias”, porque “en otras provincias hay deudas compartidas, ya que las provincias les debe algo y el Estado Nacional les debe algo”.

Federalismo también

El salteño Sáenz, quien encarna un vínculo fluctuante con el Poder Ejecutivo, también dejó planteado de antemano que deben conocerse “las urgencias” de las provincias, y sostuvo que “la falta de federalismo ha evitado” que los gobiernos locales sean competitivos.

“Queremos saber qué temas se van a tratar en el Congreso, como por ejemplo Ficha Limpia”, sostuvo en declaraciones radiales, y sumó: "Los que vivimos en la provincia sentimos la falta de federalismo, y ver que nuestros hijos se van a Buenos Aires porque en las provincias no hay trabajo”.

Por su parte, pidió medidas de mediano y largo plazo, y destacó la decisión de entablar consensos que transmite el presidente Javier Milei aunque propuso retomar el debate por la coparticipación. "Celebro que de la boca de Milei salió la palabra diálogo y consenso, pero faltó federalismo. No es culpa de este Gobierno, pero tenemos que rediscutir la coparticipación”, sentenció.

“Hay que acabar con que desde Buenos Aires nos guían la agenda política de nuestra provincia, con hectáreas que no nos dejan tocar y pueden dar mucho trabajo. Federalismo es darles la oportunidad a todos de crecer”, remarcó.

Con Frigerio

En Entre Ríos, el encuentro con Frigerio, duró una hora y media, y se vio asentado en la lógica de que no sólo fue un reencuentro entre referentes del PRO, sino que se trata de un mandatario completamente alineado con el gobierno nacional.

“Tuvimos una reunión larga, porque mi tarea es escuchar a todos los gobernadores e intentar lograr una agenda común para Argentina y las provincias. Si les va bien a los entrerrianos, les va bien a los argentinos. Ese es el camino”, evaluó después ante los medios de prensa el titular de Interior.

Luego, señaló que el país tiene una “agenda importante de reformas”, pero “también las provincias tienen reformas importantes. El trabajo tiene que ser en equipo”.

Tras repasar logros de los primeros dos años de la gestión del Gobierno nacional, Santilli anticipó que luego de alcanzar la estabilidad económica y social ahora “viene la etapa del crecimiento”.

“Esa es la base para construir políticas”, agregó. El presupuesto nacional, cuya discusión se está dando en el Congreso, es “una manta corta”, definió el Ministro. “Hay que tener equilibrio. Y en ese marco ir resolviendo los temas. Necesitamos que la Argentina crezca porque eso llegará a cada una de las provincias”, postuló.

Frigerio resaltó el carácter de la “nueva etapa” de gestión política, y coincidió con los puntos marcados por Santilli, sobre la base de que “cuando baja el riesgo país, porque el Gobierno nacional tiene equilibrio, aprueba el presupuesto y avanza en las reformas, nos permite a provincias endeudadas ir al mercado de capitales y mejorar su perfil”, agregó.

Macri y Kicillof

El contexto de la conferencia de prensa en Entre Ríos sirvió para que el funcionario nacional se pronunciase sobre dos temas de candente actualidad política: la reunión del PRO convocada por Mauricio Macri y la exclusión del bonaerense Axel Kicillof de la ronda de conversaciones.

En cuanto al tema partidario, Santilli se limitó a una respuesta diplomática, y aseguró que es “sano que sucedan las reuniones, que se junten los representantes de los partidos. Yo soy fruto de un acuerdo LLA - PRO. Ese es el rol que me toca. La democracia partidaria está bien que suceda y que cada uno pueda relanzar sus posiciones y miradas, teniendo en cuenta la Argentina que queremos todos”.

Respecto a Kicillof, sostuvo: “Con todo respeto, creo que hay que ser coherente en la vida y no tener doble personalidad. Estoy visitando a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, donde la provincia de Buenos Aires no participó. Tampoco adhirió al RIGI ni a la ley de reiterancia para terminar con la puerta giratoria. No se sumó a la ley antimafia. Puedo seguir con mil más”.

Tras esta enumeración, recomendó: “No escriban una cosa por redes y hagan otra en lo público ¿O acaso le tienen que ir a pedir permiso a Cristina Kirchner? Seamos coherentes. Nuestra tarea es escuchar, hablar con todos los gobernadores y tener una política en común. Pero no decir una cosa en un lado y hacer otra. Yo digo lo que hago”, remató.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.