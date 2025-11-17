Bandas cambiarias, inversión y perspectivas económicas: cómo la Argentina busca estabilidad financiera

Las bandas cambiarias se consolidan como instrumento estable frente a la sobreoferta de dólares.

El ingreso récord de divisas extranjeras en noviembre refuerza la tendencia a la apreciación del tipo de cambio.

El gobierno prioriza la actividad económica y la inversión sobre la acumulación inmediata de reservas.

El dólar se proyecta entre $1.320 y $1.360, con inflación anual esperada cercana al 20%.

Bonos soberanos y acciones seleccionadas muestran potencial de valorización y reducción del riesgo país.

La estrategia de inversión recomendada se centra en el largo plazo, con paciencia y selectividad sectorial.

El gobierno de Javier Milei encara un período de fuerte dinamismo en la economía, marcado por un récord histórico en el ingreso de divisas extranjeras y una estrategia deliberada en torno a las bandas cambiarias. Según datos oficiales, en los primeros 15 días de noviembre, la colocación de Obligaciones Negociables y la inversión extranjera sumaron 2.900 millones de dólares, consolidando la sobreoferta de divisas y dando señales claras sobre la permanencia de las bandas cambiarias como herramienta central de política monetaria.

Expertos destacan que quienes abogan por un dólar más alto, o por la eliminación de las bandas, realizan un análisis parcial centrado únicamente en la balanza comercial, sin considerar adecuadamente la relevancia de la cuenta financiera. En la actualidad, subrayan, el ingreso de capitales juega un papel crucial: el flujo de inversiones extranjeras y los acuerdos internacionales pueden sostener un tipo de cambio con tendencia a apreciarse en el largo plazo, más allá de la dinámica de exportaciones e importaciones. Entre los hitos que respaldan esta perspectiva se encuentran el acuerdo comercial con Estados Unidos, un swap por 20.000 millones de dólares, la recompra potencial de deuda y la llegada de financiamiento fresco desde bancos estadounidenses. Este conjunto de medidas apunta a eliminar la presión sobre la acumulación de reservas y garantizar la sostenibilidad de los compromisos financieros del país.

La estrategia monetaria, según analistas, no se centra en acumular reservas a cualquier costo. La compra de dólares mediante emisión de pesos podría generar un déficit cuasi fiscal si el mercado no absorbe esa liquidez, obligando al Banco Central a emitir letras a tasas elevadas. Por ello, la prioridad inmediata del gobierno se orienta hacia la generación de actividad económica y la atracción de inversión, incentivada a través de la reducción de impuestos. La lógica es clara: estimular la inversión incrementa la base imponible y los ingresos fiscales, lo que a su vez permite nuevas reducciones tributarias y consolida un círculo virtuoso de crecimiento económico.

En este escenario, el rango previsto para el dólar se sitúa entre 1.320 y 1.360 pesos, en línea con el fuerte ingreso de divisas financieras. La inflación mensual alcanzó 2,3% en octubre, con previsiones de una variación anual cercana al 20% en los próximos doce meses. Las tasas de interés en letras y plazos fijos continúan siendo positivas frente a la inflación, situándose en 24% y 31% anual, respectivamente. Este contexto brinda margen para que las tasas activas de crédito disminuyan, fortaleciendo la liquidez de las empresas y su rentabilidad.

Los mercados financieros muestran señales favorables: los bonos soberanos en dólares presentan potencial de valorización y un riesgo país que podría ubicarse alrededor de los 400 puntos, lo que permitiría rendimientos del 8% anual para títulos como el AL35, con precios proyectados por encima de los 80 dólares. En el ámbito accionario, la expectativa es de crecimiento selectivo. Empresas del sector energético como YPF, Vista Oil y Pampa Energía presentan perspectivas de expansión importantes, especialmente de cara a la inauguración del oleoducto VMOS en Vaca Muerta, proyectada para septiembre de 2026, que potenciará flujos y utilidades, elevando la capitalización bursátil.

El mensaje general para los inversores es claro: el horizonte es de largo plazo. La acumulación de patrimonio requiere paciencia y disciplina, evitando la especulación constante, que genera costos innecesarios por comisiones y volatilidad. La combinación de estabilidad cambiaria, incentivos a la inversión y oportunidades sectoriales apunta a consolidar un mercado más sólido, con crecimiento sostenible y menor exposición a riesgos externos.