Semana clave para actualizar salarios de empleados públicos

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció que el Ejecutivo provincial llevará a cabo una recomposición salarial para los empleados públicos, tras la publicación del índice de inflación de octubre por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), que registró un aumento del 2,7%. Este dato, difundido el pasado viernes, abre el camino para reanudar las negociaciones con los sindicatos en los próximos días.

Desde el Gobierno confirmaron que la reunión con las entidades gremiales se programará para la próxima semana. La intención del Ejecutivo es que el poder adquisitivo de los trabajadores se mantenga por encima de la inflación, y enfatizaron la importancia del diálogo en el análisis de la situación actual.

Cabe recordar que en las paritarias de agosto, el Gobierno había propuesto un incremento semestral del 7%, distribuido en seis tramos desde julio hasta diciembre, con un piso mínimo de $40.000 durante los primeros tres meses. Sin embargo, la inflación acumulada entre julio y octubre alcanzó el 8,77%, superando la propuesta salarial.

Los sindicatos están a la expectativa, pues hasta la tarde de ayer no habían recibido una convocatoria formal para discutir las nuevas condiciones salariales. “Queremos una reunión genuina para discutir, no un anuncio unilateral”, expresaron desde el ámbito sindical.

En su declaración, Pullaro reafirmó el compromiso de ajustar los salarios según la inflación y afirmó que las recomposiciones anteriores variaron entre el 8 y el 11%, dependiendo de las categorías. “Vamos a corregir y hacer el ajuste necesario para proteger los ingresos de los empleados públicos”, aseguró el gobernador.