El polémico titulo de un prestigioso diario de México tras la victoria ante Argentina

La victoria de la Selección mexicana Sub 17 sobre Argentina generó controversia en las redes sociales tras el titular del diario deportivo Récord, que eligió la frase “La cuenta por favor” para su portada. Esta expresión no solo es una chanza futbolera, sino que refuerza el estereotipo de los argentinos como meseros en México.

Cuando un medio masivo utiliza un recurso xenófobo para celebrar un triunfo, la broma trasciende lo inocente y se convierte en un gesto despectivo hacia un país. Se estima que para 2023 hay alrededor de 50,652 argentinos viviendo en México, lo que hace que la elección del titular sea aún más cuestionable.

Récord, un diario con trayectoria en el periodismo deportivo, sorprende al permitir que un comentario que minimiza al rival base su impacto en su cobertura. La búsqueda de un titular “picante” puede ser efectiva en redes sociales, pero no se alinea con los estándares que debería mantener un medio de esta relevancia.

En cuanto al partido, México y Argentina empataron 2-2, definiéndose en penales, donde los mexicanos triunfaron 5-4, avanzando así a los octavos de final del Mundial Sub 17. Esta victoria es significativa, considerando la trayectoria de Argentina en el fútbol juvenil y ofrece un impulso anímico para el equipo mexicano.

En este contexto, el titular de Récord opaca lo que debería ser el foco: el rendimiento del equipo y la valía del triunfo. En un momento en que el deporte puede unir culturas, resulta necesario reflexionar sobre la responsabilidad de los medios influyentes en lugar de perpetuar prejuicios.