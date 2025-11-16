Conmoción en el automovilismo: un piloto murió mientras corría

Un trágico incidente tuvo lugar este sábado en el Autódromo Roberto José Mouras, ubicado en La Plata, cuando el piloto Alejandro Frangioli, de 66 años, falleció durante una competencia del Turismo Internacional.

Frangioli se desvaneció en la última vuelta mientras conducía su Ford Fiesta, lo que le hizo perder el control y detenerse a un costado de la pista. A pesar de los intentos inmediatos de reanimación por parte del equipo médico presente, el piloto no pudo ser recuperado. El médico del evento confirmó que la causa del deceso fue natural.

El yerno de Frangioli, Guillermo Quiroga, indicó que el piloto tenía antecedentes cardíacos, incluyendo un paro previo, y contaba con tres stents coronarios.

Las autoridades policiales iniciaron investigaciones pertinentes, y el caso ha sido catalogado como “averiguación de causales de muerte”, sin intervención penal, dado el estado clínico preexistente del piloto.

Originario de Chaco, Frangioli fue campeón en 2005, 2006 y 2018 de la Clase Súper y este año se destacaba en la Clase 2 del Turismo Internacional. La categoría expresó su pesar a través de un comunicado en redes sociales: “Lamentamos informar el fallecimiento del piloto Alejandro Frangioli... Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”.