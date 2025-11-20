Pullaro: “La obra pública es fundamental para que la sociedad pueda avanzar”

El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, entregó este martes 34 viviendas a familias de San Jerónimo Norte, departamento Las Colonias. La inversión provincial alcanzó $ 1.933.430.855,53. La obra estuvo prácticamente paralizada durante todo el 2023 y, a mediados del 2024, se pudo retomar por decisión de la actual gestión.

En la oportunidad, Pullaro señaló que “este es uno de los actos más lindos y emotivos que se puede vivir como funcionario público, porque es entregar la llave a familias que durante muchos años soñaron con tener su casa propia y hoy a través del fruto del trabajo conjunto lo pueden lograr”.

A continuación, el gobernador indicó que “estas viviendas que inauguramos llevan muchos recursos, que son producto del esfuerzo de los vecinos y vecinas de la provincia de Santa Fe, en momentos muy duros y muy difíciles de la República Argentina; pero entendemos que la obra pública es fundamental para que la sociedad pueda avanzar”.

“Hoy tenemos 3.500 obras públicas en la provincia, con grandes inversiones, porque hemos sido austeros y establecido prioridades; y esos recursos van a la obra pública, porque la obra pública le permite a muchas personas tener trabajo, y nos permite sostener una economía que ya lleva muchos años de recesión”, afirmó el gobernador.

Por último, el mandatario santafesino se dirigió a las familias: “Es hermoso que puedan cumplir este sueño y poder aportar para que puedan cumplirlo. Espero que las puedan disfrutar, vivir con mucha pasión y que las cuiden; con todo el esfuerzo de gente trabajadora que siempre mira adelante y quiere salir adelante”.

“Necesitamos estar unidos, trabajar juntos, con proyectos de largo plazo que nos permitan poner a la Provincia Invencible de Santa Fe en lo más alto de la República Argentina; y lo hacemos espalda con espalda con cada uno de los funcionarios, sean del partido que sean: estas viviendas no se pararon, porque entendemos que todas las obras que se comenzaron se tienen que terminar”, concluyó Pullaro.

A continuación, la intendenta de San Jerónimo Norte, Paola Devesa, destacó que “las metas se trabajan y eso merece un reconocimiento histórico de todos los que han hecho posible que hoy estas 34 viviendas sean una realidad. La vivienda es estabilidad, es seguridad y es sentido de pertenencia, creo que lo que nos identifica a cada uno de los que vivimos en San Jerónimo Norte”.

“Terminar las obras que estaban empezadas”

En tanto, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, recordó que “por el 2022 se empezó a hacer este barrio, que arrancó con fuerza, y luego las vicisitudes de la economía llevaron a que por más de un año estuviese prácticamente paralizado; y la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro fue que no podíamos darnos el lujo de tener obras a mitad de construcción, teníamos que terminar todas las obras que estaban empezadas”.

La diputada provincial Jimena Senn, en tanto, agradeció al gobernador “por cumplir, por darle la posibilidad a cada familia de cumplir con el sueño de tener su casa propia, que es más allá de un techo, porque se trata de construir su futuro y vínculos y cumplir sus sueños en sus propios hogares”. Del acto también participó el senador provincial por Las Colonias, Rubén Pirola.

Detalles del conjunto habitacional

Las viviendas se encuentran emplazadas en la intersección de las calles Bartolomé Blatter, 1º de Mayo, Padre Enrique Niemann y Pasaje Catalina Yossen, en San Jerónimo Norte.

Del total de viviendas, 32 corresponden al prototipo de vivienda compacta, mientras que 2 unidades fueron diseñadas para personas con discapacidad. Estas últimas cuentan con una superficie de 70 m², baño adaptado, dos dormitorios, cocina-comedor, lavadero, aberturas de aluminio, puertas interiores tipo placa, mesada de acero inoxidable y pileta de lavar plástica.

La obra incluyó la ejecución de infraestructura básica necesaria para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad: red eléctrica domiciliaria, alumbrado público, red de agua potable, sistema de desagües pluviales, veredas peatonales y rampas de acceso y conexión a la red cloacal existente.