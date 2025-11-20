San Lorenzo respira

San Lorenzo enfrentó recientemente una crisis institucional tras un comunicado del plantel profesional, en el que los jugadores reclamaban deudas salariales. Sin embargo, la situación parece haberse estabilizado. Este miércoles, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), bajo la dirección de su presidente Claudio Tapia, anunció que brindó apoyo económico al club para saldar estas deudas.

En un comunicado, la AFA informó que se transfirieron los pagos correspondientes a los meses de julio y agosto a las cuentas de los jugadores.

Además, la AFA abordó la situación del futbolista Alexis Cuello, quien había intimado al club por una deuda de aproximadamente 75.000 dólares. La organización transfirió el saldo de agosto y la totalidad de septiembre y octubre, evitando que Cuello quedara en libertad de contratación por falta de pago, lo que habría perjudicado económicamente a la institución.