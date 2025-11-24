Pullaro aboga por un Estado más activo en el desarrollo económico

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que un desarrollo sostenible requiere un Estado más activo y respaldó los debates sobre reformas laboral e impositiva durante su participación en la conferencia “Una Argentina productiva posible”, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Conicet.

Pullaro destacó que gobernar implica “generar empleo, trabajo y crecimiento económico”, señalando que tanto el mercado como el Estado deben estar presentes con políticas públicas. Resaltó la importancia de inversiones en infraestructura y competitividad para fortalecer el tejido productivo.

El mandatario también subrayó la necesidad de acompañar el sistema educativo, mencionando que la ciencia y la tecnología son claves para agregar valor y mejorar la competitividad del sistema productivo.

En cuanto a las reformas laborales, Pullaro expresó que es esencial llevar a cabo un debate sobre la modernización laboral para integrar a quienes están fuera del mercado, destacando que esta discusión no debe centrarse únicamente en los costos para las empresas. Aseguró que su enfoque se centra en las pequeñas y medianas empresas (pymes), considerando las diversas condiciones productivas de cada región.

Sobre la reforma impositiva, afirmó la necesidad de discutir qué impuestos reducir y basar esas decisiones en variables específicas. Pullaro aseguró que el actual estado de estabilidad macroeconómica ha contribuido a evitar conflictos sociales, gracias al incremento de recursos destinados a educación, transporte y seguridad pública.

Finalmente, concluyó que es fundamental que el Estado ofrezca estabilidad a largo plazo y reglas claras para mejorar la producción, manifestando su optimismo sobre el potencial de Argentina para avanzar con buenos gobiernos.