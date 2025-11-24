La vuelta de Billetera Santa Fe

El secretario de Comercio Interior de la provincia, Gustavo Rezzoaglio, anunció el relanzamiento de Billetera Santa Fe, que ofrecerá un esquema de reintegros compartidos entre supermercados y el Banco Santa Fe.

Rezzoaglio destacó que la billetera digital ha facilitado el uso de dinero virtual en la provincia, beneficiando tanto a usuarios como a comercios locales. "Hemos trabajado en conjunto con el Banco Santa Fe y cadenas de supermercados para reinstalar el sistema con importantes beneficios", aseguró.

La aplicación ya está disponible en tiendas digitales y su uso es sencillo. Ofrece reintegros de hasta $20.000 mensuales, desglosados de la siguiente manera:

$10.000 aportados por los comercios para pagos realizados con tarjetas de débito de cualquier banco.

$10.000 adicionales del Banco Santa Fe para quienes asocien una tarjeta de crédito de la entidad.

Los usuarios sin tarjeta de crédito del Banco Santa Fe podrán acceder solo al reintegro de los comercios, limitado a $10.000 al mes. "Cada compra genera un reintegro del 20% hasta alcanzar el límite", explicó el funcionario.

Actualmente, el programa está activo en Rosario y el sur provincial, y su expansión a otras áreas depende de la participación de comercios. "No hay subsidio provincial, por lo que no podemos obligar a participar. Estamos en conversaciones con la Cámara de Supermercados de Santa Fe para extenderlo al centro y norte, incluida Rafaela", añadió.

Rezzoaglio anticipó que esperan firmar convenios con supermercados locales en los próximos días. "Confiamos en que la herramienta estará disponible pronto en Rafaela", afirmó.

El Banco Santa Fe también lanzará campañas para incorporar comercios de barrio, autoservicios y kioscos. "El programa está abierto a todos los comercios de consumo masivo", añadió el secretario.

En cuanto a su funcionamiento, Rezzoaglio explicó que los reintegros estarán disponibles todos los días en locales adheridos. "Por ejemplo, una compra de $50.000 con tarjeta de débito vinculada alcanzaría el reintegro máximo de $10.000", comentó.

Finalmente, el secretario analizó la situación del sector comercial, indicando que, aunque hay estabilidad en los precios, la recuperación del consumo es gradual debido a la pérdida de poder adquisitivo. "Estas herramientas ayudan a estimular las ventas en un contexto desafiante", concluyó.