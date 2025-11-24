El polémico pasillo de campeón que Estudiantes le hizo a Rosario Central

Estudiantes de La Plata se rehusó a hacer el tradicional pasillo a Rosario Central, declarado campeón de la liga tras finalizar como puntero en la tabla anual. La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue emitida de manera unánime, sin embargo, el club platense expresó su descontento.
En respuesta a la actitud de Estudiantes, la liga emitió un comunicado que obligaba al equipo dirigido por Eduardo Domínguez a rendir homenaje al campeón.
SÍ SEÑORES EMOCIONA— Toto (@palertermo) November 23, 2025
LOS JUGADORES DE ESTUDIANTES HICIERON EL PASILLO DE ESPALDAS CONTRA ROSARIO CENTRAL pic.twitter.com/tFimn5QreW
Durante la previa del encuentro por los octavos de final del Clausura, la afición de Rosario Central, presente en el Gigante de Arroyito, mostró su apoyo con cánticos que reflejan la tensión entre ambos clubes, como el famoso "El que no salta, es un inglés". Esta disputa trasciende lo deportivo y añade un extra de rivalidad al partido de eliminación directa que se aproxima.