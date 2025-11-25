Maximiliano Pullaro: "Al Gobierno nacional le pedimos que sea justo y cumpla con la provincia de Santa Fe"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, asistió a la 10ª edición de la Fiesta de la Confraternidad Departamental en Ceres. Durante una conferencia de prensa, abordó la relación con el Gobierno nacional y las reformas en curso.

Pullaro afirmó que la provincia apoyará las políticas del Gobierno nacional, incluyendo la reducción del déficit fiscal y reformas en el ámbito laboral y tributario, resaltando la importancia de una perspectiva enfocada en las pequeñas y medianas empresas. Además, destacó la necesidad de endurecer las penas mediante cambios en el Código Procesal Penal.

No obstante, el gobernador subrayó que este apoyo debe ser recíproco. "Argentina no puede seguir gastando más de lo que ingresa. Pedimos que el Gobierno nacional actúe de manera justa con Santa Fe, además de que la provincia respalde lo que considera adecuado", concluyó.