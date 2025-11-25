AFA abrió un expediente contra Estudiantes por el polémico pasillo

El árbitro Pablo Dóvalo presentó un informe ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras el controvertido pasillo de protesta realizado por los jugadores de Estudiantes antes del partido contra Rosario Central en Arroyito. Esta acción fue vista como una respuesta al protocolo impuesto por la Liga Profesional y podría resultar en sanciones disciplinarias.

En declaraciones a la prensa tras la victoria de Estudiantes, Dóvalo explicó: “Me informaron sobre un protocolo y no se cumplió, por lo que tuve que informarlo”. El árbitro añadió que había recibido instrucciones sobre cómo debía realizarse el pasillo y que al observarlo no se cumplió con lo establecido. “Las decisiones no pasan por mí”, reiteró.

El Tribunal de Disciplina de la AFA ya recibió el informe y emitió un boletín en el que se menciona que se investigará el comportamiento del plantel de Estudiantes durante el homenaje previo al encuentro del 23 de noviembre de 2025. Este acto contraviene el Boletín N°6625 del Comité Ejecutivo de la AFA, que establece que los jugadores deben permanecer en su lugar, sin alterar el desarrollo del protocolo.

El Tribunal le otorgó 48 horas al capitán Santiago Núñez y a los demás jugadores involucrados para presentar sus descargos. A pesar de ya estar clasificado para los cuartos de final de la Copa Clausura 2025, el futuro del equipo se encuentra en incertidumbre ante posibles sanciones. En la próxima instancia, Estudiantes se enfrentará a Central Córdoba.