Pullaro promueve a Scaglia para presidir el bloque de Provincias Unidas en Diputados

La actual vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, podría liderar el bloque de Provincias Unidas en la Cámara de Diputados de la Nación. Ésa fue una de las definiciones que trascendieron en la tarde de este miércoles, después de una jornada intensa de gestiones encabezadas por Maximiliano Pullaro. Según pudo saber El Litoral, el gobernador permaneció durante casi toda la jornada en Buenos Aires y mantuvo diferentes encuentros con referentes del radicalismo. Es que uno de los temas de la agenda incluyó, además, la renovación de autoridades partidarias de la UCR a nivel nacional.

El otro eje central de las negociaciones pasó por definir cómo se organizarán los legisladores nacionales electos por Provincias Unidas, el "espacio federal" que conformaron cinco gobernadores de la oposición y se presentó a las últimas elecciones legislativas como opción al kirchnerismo y a La Libertad Avanza.

En tal sentido, el propio Pullaro promovió la idea de que Scaglia sea quien presida la bancada que el sector tendrá en la cámara baja de la Nación. Lo avalaron sus pares de Córdoba, Martín Llaryora – representado en el encuentro de ayer por su vice-; y de Chubut, Ignacio Torres. Por ahora, es una propuesta; para las certezas, se deberá esperar.

El bloque estaría integrado, inicialmente, por 17 diputados y excluiría – al menos, por el momento- a los legisladores de Encuentro Federal, liderado por Miguel Angel Pichetto. El dirigente aspiraba a conducir el bloque; en compensación, accedería a la vice presidencia del cuerpo que le corresponda a Provincias Unidas.

Idas y vueltas

Scaglia encabezó la lista de diputados nacionales por Santa Fe representando a Provincias Unidas. La propuso Pullaro, quien tuvo un rol protagónico durante la campaña, aun sin ser candidato.

La vicegobernadora y titular del PRO resultó electa junto al socialista Pablo Farías. Pero a una semana de la elección, puso en duda su asunción como legisladora. En diálogo con El Litoral, planteaba la necesidad de analizar el contexto y, esencialmente, la articulación e integración que adquiriría en el Congreso el bloque de Provincias Unidas, atento a la heterogeneidad de los espacios que lo componen.

A poco de ello, el propio gobernador cancelaba la discusión anunciando públicamente que Scaglia ocuparía su banca "para defender los intereses de Santa Fe". Y así lo ratificaba la vicegobernadora a mediados de noviembre, a propósito de participar de una reunión del Consejo Nacional del PRO, con la presencia de Mauricio Macri. Sin embargo, la principal novedad tras ese encuentro fue la decisión comunicada por Scaglia de que no integraría la bancada del Pro, sino que sería parte del bloque de Provincias Unidas que, de no mediar sorpresas, terminaría presidiendo.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.